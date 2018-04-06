حرارة مرتفعة تجتاح لبنان والشرق الأوسط.. وشتوة نيسان لـ 4 أيام!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان كتلا هوائية دافئة تجتاح الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا مصدرها شبه جزيرة سيناء وشرق مصر ترفع درجات الحرارة حتى صباح يوم الأحد حيث تمتزج الرياح الدافئة بالغبار الصحراوي ليعود وينقلب الطقس الى ممطر بعد ظهر الأحد ولغاية يوم الأربعاء.

طقس لبنان ليوم السبت مشمس مع استقرار بدرجات الحرارة التي ستسجّل:

على الساحل: 26-28 نهاراً و 17 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 13 ليلاً

في البقاع: 27 نهاراً و 15 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية سرعتها بين 15 و 30 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1010hpa

الرطوبة: 45%

تشتد كثافة الغبار يوم الجمعة في الأجواء اللبنانية والسورية لتصل يومي الجمعة والسبت الى 35% وصباح الأحد 55% الأمر الذي سيؤخر تساقط الأمطار.

ما زالت السحب المدارية الممطرة تسيطر على شبه الجزيرة العربية ومن المنتظر ان تتمدد شمالاً نحو الأردن والبقاع اللبناني بعد ظهر الأحد فتتساقط امطار موحلة الى ان تنقلب الرياح مساء الأحد الى غربية وترفع نسبة الرطوبة فتتهيأ الأجواء لتساقط الأمطار على الساحل اللبناني والشمال والجبال الغربية، مصحوبة بعواصف رعدية وتراجع درجات الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية.