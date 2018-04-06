ما حقيقة إنسحاب الرئيس سلام من السباق الانتخابي؟

نفى المكتب الاعلامي للرئيس تمام سلام في بيان أن يكون قد انسحب من المعركة الانتخابية.

ولفت المكتب الاعلامي لسلام الى أن ما نشرته صحيفة الأخبار اليوم عن “اعتكاف سلام في منزله وتهديده بالإنسحاب من الانتخابات اعتراضا على طريقة تعامل تيار المستقبل معه، ما اضطر الرئيس الحريري الى زيارته في منزله” هو خبر مختلق وعار من الصحة جملة وتفصيلا.

وأكد المكتب الاعلامي أن “سلام لم يفكر بالانسحاب من المعركة الانتخابية ولم يهدد بذلك لا تلميحا ولا تصريحا، وهو ماض في نشاطه الانتخابي في إطار لائحة “المستقبل لبيروت”، مشدداً على متانة التحالف بين الرئيسين الحريري وسلام”.