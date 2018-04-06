15 طائرة من “الميدل ايست” إلى مطار بيروت.. ومفاجأة لمحبّي السفر والرياضة

خلال ترحيبه بالصحافيين والقضاة والوجوه الإجتماعية المشاركة في رحلة شركة “طيران الشرق الأوسط” إلى أزمير في تركيا، أعلن رئيس مجلس إدارة “الميدل إيست” محمد الحوت عن المرحلة الأولى من مشروع توسيع مطار رفيق الحريري الدولي.

وكشف الحوت أنّ “15 طائرة جديدة ستنضم إلى أسطول طيران الشرق الأوسط، التي أصبحت تمتلك طائرتين للرحلات الخاصة، تتسع كلّ منها لـ10 أشخاص”.

وكانت المفاجأة بإنشاء مجمّع خاص للشركة ليضمّ الموظفين، الذين سيتمتعون بامتيازات عدّة، منها إنشاء نادٍ رياضي وحضانة للموظفات الأمهات لتسهيل العمل لهن، إضافةً إلى هنغارات جديدة تتسع للطائرات الكبيرة. وأوضح الحوت أنّ تكلفة المشروع تبلغ 150 مليون دولار.

ولفت إلى أنّ “شركة الميدل إيست ستسيّر رحلات إلى مدريد في إسبانيا، تنطلق من الساعة التاسعة صباحاً كلّ خميس وسبت وإثنين، تزامناً مع المباريات الجارية، وهذا خبر سارّ لمحبي الرياضة”.