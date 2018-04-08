اعتداء بالضرب على أشخاص في بزبينا.. وهيئة “الوطني الحر” ترد

ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّ “ب.ش. ادّعى أمام مخفر درك بينو أن و.و. وشقيقه برفقة آخرين، اعتدوا عليه وعلى عدد من محازبي التيار الوطني الحر الذين كانوا أعلنوا استقالتهم منذ مدّة، وذلك في ساحة بلدة بزبينا، ما أدّى إلى إصابته بجروح ورضوض وكسر في أحد أضلعه”.

وردّاً على ذلك، أصدرت هيئة “التيار الوطني الحر “في بزبينا بياناً نفت “الإدعاء بالضرب على مواطنين إثر انشقاقهم عن الهيئة”، مؤكّدةً أنّ “الإشكال شخصي ولا يحمل أيّ طابع سياسي، وأنّ الإنشقاق الذي حُكي عنه حصل في شهر تشرين الأوّل من العام 2017، وقد قبلت استقالاتهم بمن فيهم بعض من الذين ادّعوا اليوم تعرضهم للضرب”.

وختمت الهيئة بالقول إنّ “كلّ ما ورد في الإدعاء هو عار عن الصحة تماماً، وهنالك شهود وكاميرات مراقبة تثبت ذلك كما. تؤكد الهيئة أنّها تحت سقف القانون ونضع خلفيات الحادث في إطار المناكفات السياسية التي تشهدها البلدة منذ فترة وهنالك استغلال سياسي واضح لهذا الإشكال”.