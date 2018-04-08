انتشار أمني غير مسبوق في شوارع الحمرا.. هذا ما حصل

ذكر موقع “رادار سكوب” أن انتشاراً أمنياً كثيفاً وغير مسبوق حصل مساء الجمعة في شوارع منطقة الحمرا، حيث شوهدت آليات عسكرية لقوى الامن الداخلي تؤازرها عناصر مدنية ورافعات وشاحنات عسكرية وعدد من الدراجين.

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ “رادار سكوب”، أن قوّة كبيرة من قوى الأمن الداخلي معززة بفوج طوارئ بيروت وعدد من الفصائل الامنية فضلاً عن عناصر من مفارز سير بيروت، تنفذ خطة أمنية فجائية في منطقة الحمرا، بناء لأوامر قائد شرطة بيروت تقضي بإزالة كافة البسطات والباعة المتجولين المخالفين والمتسولين.

ولفت المصدر الى أن الحصيلة الأولية حتى الساعة 75 موقوفاً بينهم اطفال متسولين.

المصدر: رادار سكوب