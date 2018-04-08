بعد تسمم 25 تلميذاً.. هذا المطعم أُقفل بالشمع الأحمر

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان فصيلة القليلة في قوى الامن الداخلي اغلقت بالشمع الاحمر مطعم الارجوان بأمر من النيابة العامة في الجنوب، على خلفية تسمم 25 تلميذا وتلميذة من ثانوية مدرسة مشغرة الرسمية كانوا تناولوا سندويشات من المطعم المذكور، عندما كانوا في رحلة مدرسية، وعندما لاحظت معلمة الثانوية على بعض الطلاب حالات تقيؤ سارعت الى اخبار مخفر القليلة، وتقدمت بشكوى ضد المطعم المذكور، وبناء لقرار النيابة العامة في الجنوب اغلق المطعم بالشمع الاحمر، فيما تمت معالجة المصابين الذين عادوا الى منازلهم.