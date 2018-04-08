عون: قلقون مِن أن تأتينا الحرب من الخارج لا من الداخل

أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّه لا يعتقد أنَّ اللبنانيين يعيشون مرحلة خوف من عودة الحرب، مشيراً إلى أنّ “هناك قلقاً من أن تأتي الحرب من الخارج وليس من الداخل”، ومذكّراً بأنّ “لبنان شهد تدفقاً لعدد كبير من الإرهابيين ولاسيما إلى مناطقه الشمالية، إلا أنّ الجيش انتصر عليهم ونعيش حالياً في ظل الأمن والاستقرار”.

وفي لقاء مطوّل مع برنامج “Internationales” الفرنسي الذي يبث عبر محطة “TV5 monde” الفرنسية بالتعاون مع إذاعة “راديو فرانس انترناسيونال” وصحيفة “لوموند” الفرنسية، أكَّد رئيس الجمهورية أنّ “قيمة القروض والهبات التي نتجت عن مؤتمر “سيدر” ستساعد بلا شك على النهوض الاقتصادي للبنان”، لافتاً إلى “صعوبة مهمة محاربة الفساد كونها تتناول كل القطاعات وهناك من يحمي الفاسدين ومن أصحاب النفوذ، لذلك يجب الكشف في بداية الأمر عن مرتكبي الفساد ومحاسبتهم”، ومشدداً على “ضرورة ضخّ دم جديد في الادارة، كخطوة أولى في اتجاه الإصلاح الذي لا يمكن أن يتمّ من دون تغيير كلّ من أخطأ أو سمح بحصول الفساد”.

واعتبر عون أنّ “مساهمة المملكة العربية السعودية في مؤتمر “سيدر” إشارة إلى التقارب بين البلدين”، مؤكّداً أنّ “المملكة هي دولة صديقة للبنان، وأنَّ ما حصل بين البلدين منذ فترة كان عرضياً وربما يعود إلى نصيحة أو مشورة سيئة قُدمت إلى ولي العهد محمد بن سلمان في حينه”، مشدّداً على أنّه “تم تخطِّي ما حصل”.

وأكّد أنّ “تجديد مجلس النواب سيحصل بالفعل لأنَّ القانون الانتخابي الجديد يسمح للجميع، أقلية وأكثرية، بالتمثل في الندوة البرلمانية”.

ولفت إلى أنّ “حزب الله ليس حليفاً ثقيلاً، وأفراده لبنانيون يعيشون في قراهم على الحدود مع اسرائيل للدفاع عنها وعن لبنان”، مشيراً إلى أنّ “انخراط الحزب في الحرب السورية أتى بعد أن تحوّلت هذه الحرب إلى إقليمية اشترك فيها 84 بلداً، ومن الطبيعي أن يعود الحزب إلى لبنان قريباً بعد انتهاء الحرب”.