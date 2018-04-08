لليوم الثالث: تحليق اسرائيلي فوق عكار وبعلبك.. وقلق لدى الاهالي

تتناوب طائرات الاستطلاع الاسرائيلية المعادية لليوم الثالث على التحليق وعلى مدار الساعة على علو متوسط فوق المناطق الجبلية المشتركة بين محافظتي عكار وبعلبك -الهرمل، الامر الذي بات يقلق اهالي هذه المنطقة الذين بدأوا بطرح اسئلة مقلقة ازاء ما قد يخطط له العدو الاسرائيلي لهذه المنطقة التي تشهد للمرة الاولى هذا الحضور الواضح لطائرات العدو الاستطلاعية التي ازعج صوت هديرها المتواصل سكان القرى والبلدات الجبلية.