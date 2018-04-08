مجتهد يعلن موعد تسلم بن سلمان العرش رسمياً

أعلن المغرد السعودي الشهير “​مجتهد​” في تغريدة له على حسابه الخاص “تويتر” أن دوائر قريبة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تناقلت معلومات مفادها أن بن سلمان نسق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره ومستشاره جارد كوشنر، أن يعلن تنحي الملك سلمان واعتلائه العرش رسميا في أي وقت من الآن إلى 4 تموز هذا العام”.

وجاء في التغريدة: “تتناقل دوائر قريبة من محمد بن سلمان أنه نسق مع كوشنر وترمب أن يعلن تنحي الملك سلمان واعتلائه العرش رسميا في أي وقت من الآن إلى 4 يوليو هذا العام فإن صحت هذه المعلومة يفترض أن يعلن نفسه ملكا خلال الثلاث أشهر القادمة لا تسألوني لماذا اختار الرابع من يوليو فلم يذكر المصدر السبب”.