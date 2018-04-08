“مطرة نيسان جواهر ما إلها أثمان”.. طقس متقلب وأمطار وانخفاض بالحرارة

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني ان طقسا مستقرّا يسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط، يتحوّل إلى متقلّب بدءاً من ليل السّبت ويستمرّ حتّى صباح يوم الأربعاء.

أما يوم الأحد فسيكون غائما جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرّقة متقطّعة، كما تنشط الرياح من حينٍ لآخر.

الاثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض إضافيّ بسيط بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة من حينٍ لآخر خاصّةً خلال اللّيل.

الرياح السطحية: جنوبيّة غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

الإنقشاع: متوسّط، يسوء أحياناً على السّاحل بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 60 و 90 %.

حال البحر: معتدل ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: 24°م.

الضغط الجوي: 1014 hPa. أي ما يعادل: 761 ملم زئبق