باسيل ينفى لقاءه مع معاريف الإسرائيلية… ماذا نشرت عنه؟

بعدما نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم خبرًا مفاده أنّها حصلت على تصريح من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، نفى المكتب الإعلامي لباسيل الخبر.

وقال في بيان:”يؤكد المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن الوزير لم يدل بأي تصريح لأي صحيفة خلال انعقاد مؤتمر سيدر في باريس”.

ونشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، الاثنين 9 نيسان 2018، أن وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل قال في تصريح خاص لمراسلها في باريس جيدوان كوتز إن “خطر وقوع مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحزب الله قد تقلص”، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر سيدر 1، الذي عقد يومي الجمعة والسبت الماضيين. وأضاف باسيل لمعاريف أن “الحكومة اللبنانية نجحت في القضاء على الارهاب”.