بالفيديو: صواريخ تعبر سماء لبنان قبل ضربة “التيفور”.. وأصواتها سُمعت بكسروان

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صور وفيديو للحظة عبور الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور في ريف حمص فجراً من فوق لبنان.

وفي التفاصيل، أنّ شهوداً في منطقة كسروان سمعوا أصوات الصواريخ وشاهدوها أثناء عبورها في سماء لبنان.

يُشار إلى أنّ عدداً من القتلى والجرحى سقطوا في استهداف مطار التيفور العسكري السوري، بحسب ما أوردت وكالة “سانا” السورية للأنباء.

Residents in Lebanon report hearing unidentified jets heading towards Syria; no further details pic.twitter.com/YQvYtrEMbu

— BNO News (@BNONews) April 9, 2018

ولاحقاً، قال مصدر عسكري سوري صباح اليوم الاثنين إن إسرائيل شنت الضربة الجوية على مطار التيفور العسكري في محافظة حمص ، وفق ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).

وأوضح المصدر العسكري أن “العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور تم بطائرات من طراز إف-15 أطلقت عدة صواريخ من فوق الاراضي اللبنانية”.