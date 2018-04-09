بالفيديو.. عجوزٌ رماها أولادها في الغبيري والدمعة في عينها: “خيفانة من هيداك المرض”!

هو مشهدٌ غير مألوفٍ هزَّ منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية. على قارعة إحدى الشوارع الرئيسية للمنطقة، امرأة عجوزٌ ثمانينية، استوطن الشيبُ رأسها، تقبعُ من دون ماء أو دواءٍ وحتى طعام. حالُ هذه المرأة استفزَّ أهالي المنطقة، فراح نساؤها يتحلقون حول العجوز، محاولين مساعدتها وإطعامها. ووسطَ هذه “الهمروجة”، كانت دموع هذه المرأة تغطي وجهها الأبيض، والغصةُ لا تفارق صوتها.
ومع ذلك، خرجت المرأة عن صمتها، لتصدم الحاضرين والشاهدين قائلةً: “ولادي قرَّروا يزتوني بالشارع.. اتهموني بالجنون والخرف”. وأضافت والدمعة في عينها: “خيفانة يكون معي هيداك المرض بصدري، وولادي ولا اهتموا فيي”.
“مرارةُ الموقف” جعلت الحاضرين يتأثرون، لكنهم ومع ذلك، لم يتركوا المرأة وحدها، وراحوا يهتمون بها.. تقول إحداهن للمرأة العجوز: “لا بقا تبكي.. هون الشباب اللي يبارك فيهن رح يهتموا فيك.. خلص”.
أصداءُ هذا المشهد وصلت إلى بلدية الغبيري، التي حضرت دورية تابعة لها، وقامت بإصطحاب العجوز إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة، فيما يجري البحث حالياً عن دار للمسنين يأوي سيدةً جارَ عليها أولادها ورموها على قارعة الطريق، تتوسل الماء والطعام والمسكن… والدمعة في عينها!
رموا امهم في الشارع ومضوا في سبيلهم.تفاجئ سكان منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت بمشهد غير مالوف في احدى الشوارع الرئيسية للمنطقة.فقد وجدوا سيدة عجوز تبلغ الثامنة وسبعين من العمر مرمية على قارعة الطريق من دون ماء او دواء او اي من مستلزمات الحياة، وقد تحلق حولها عدد من النسوة من ابناء المنطقة محاولين مساعدتها واطعامها فيما لم تكف العجوز عن البكاء.ادلت السيدة ان ابنتها يتقطن في بعبدا، وابنتها الاخرى في عين الرمانة، قد قرروا رميها في الشارع بعد اتهامها بالجنون.وقد حضرت دورية من بلدية الغبيري وقامت باصطحابها الى احدى مستشفيات المنطقة للمعالجة فيما يجري البحث حاليا عن مركز ايواء يأوي سيدة جار عليها اولادها ورموها على قارعة الطريق تتوسل الماكل والمشرب وسقف يأويها من عائلة الذل التي انتمت فيما مضى اليها.الرجاء متابعة الصفحة الاحتياطية لصفحة وينيه الدولة..الرجاء لايك هنا : وينيه الدولة الاحتياطية
Publiée par وينيه الدولة sur dimanche 8 avril 2018
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