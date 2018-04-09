بالفيديو- مطاردة وإعتداء وخطف في مجدل عنجر … وغياب للأجهزة الأمنية!

في مجدل عنجر وعلى خلفية الإتجار بالبشر وتهريب اللاجئين عبر الحدود، نشرت صفحة وينيه الدولة فيديو لمجموعة أشخاص قاموا بمطاردة شاب وإبراحه ضرباً وإختطافه، وذلك نتيجة إشتباك مجموعة من شبكات التهريب بعضها ببعض على خلفية السيطرة على هذه “التجارة المربحة”، وسط غياب لافت للأجهزة الأمنية.

بالفيديو، مطاردة، اعتداء وخطف في مجدل عنجر.#وينيه_الدولةالرجاء وضع لايك على هذه صفحة وينيه الدولة الاحتياطية لنبقى على اتصال دائم، لايك هنا:وينيه الدولة الاحتياطية Publiée par ‎وينيه الدولة‎ sur lundi 9 avril 2018