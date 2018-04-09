تحليق مكثّف للطيران الاسرائيلي في الأجواء اللبنانية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي منذ الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم، في اجواء مناطق النبطية واقليم التفاح وعلى علو مرتفع.

وكان الطيران الاسرائيلي شنّ غارات جوية على مطار التيفور العسكري في سوريا انطلاقاً من الأجواء اللبنانية.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان أن “أربع طائرات حربيّة تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية بتاريخه الساعة 03.25 من فوق البحر غرب مدينة جونيه باتجاه الشرق وصولاً إلى مدينة بعلبك، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 03.35 من فوق البحر غرب مدينة جونيه.”