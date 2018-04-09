روسيا تطلب اذن من لبنان لتحليق طائراتها فوق الساحل اللبناني لردع إسرائيل

كشفت صحيفة الديار اللبنانية انه وبعد ان أعلن ليبرمن وزير الدفاع الإسرائيلي ان طائرتين من طراز “ف-15” قصفت من أجواء لبنان قاعدة “تي فور” فان روسيا سألت إسرائيل لماذا فعلت ذلك ولم يأتي الجواب الإسرائيلي ايجابياً بل جاء سلبياً وبما ان خمس من خبراء روسيا قتلوا في القاعدة الجوية “تي فور” و16 فني ومهندس إيراني خاصة قصف وتدمير 6 طائرات هليكوبتر روسية في المطار تابعة للجيش الروسي فان روسيا قررت الدفاع عن الهجومات على الأراضي السورية والمراكز السورية ولذلك فهي تحتاج التحليق فوق الساحل اللبناني.

على كل حال بدأت روسيا بإرسال طائرات سوخوي 35 في المياه الدولية قبالة الساحل اللبناني على عدة ارتفاعات وصولا الى الناقورة حيث حلقت طائرات اسرائيلية بوجه الطائرات الروسية دون ان يحصل اصطدام ويبدو ان الرئيس بوتين قد يضعه على الحدود السورية اللبنانية منظومة صواريخ اس 400 و600 وعلى الحدود النهر الشمالي مع عكار ومن هناك يطال الطائرات الاسرائيلية التي ما ان تدخل سهل البقاع حتى تسقطها منظومة الدفاع.

ومن اجل التحدي قامت طائرتين من طراز سوخوي 57 الاستراتيجيتين بالتحليق فوق درعا وصول الى الجولان ومرت فوق مراكز اسرائيلية في هضبة الجولان اسرع من الصوت مرة ونصف ويبدو ان التصعيد قد يحصل بين إسرائيل وروسيا لان ترامب استعمل الذراع العسكري لاميركا اي اسرائيل لاستفزاز روسيا.