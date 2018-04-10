خبر سار لأهالي النبطية: التغذية الكهربائية ستتحسن خلال الصيف

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن انتهاء الأشغال على خط زهراني- نبطية- صور 66 ك.ف. وخطي زهراني- مصيلح- صيدا- نبطية 66 ك.ف أمس الاثنين أي قبل الموعد المحدد بخمسة أيام حيث كان من المتوقع انتهاؤها في 14/4/2018، وذلك بفضل تكثيف الجهود ومضاعفة عدد العمال لإنجاز هذه الأشغال بأسرع وقت ممكن.

وأشارت “كهرباء لبنان” إلى ان الأشغال المذكورة تهدف الى الاستفادة القصوى من قدرة المحول 220/66 ك.ف.- 170 م.ف.أ. في محطة معمل الزهراني وقدرة المحوّلين في محطة النبطية البالغة 40 م.ف.أ لكل محول، الأمر الذي سيؤدي الى تحسين التغذية الكهربائية خلال الصيف المقبل في المناطق التي تتغذى بواسطة هذه المحوّلات، لا سيما محافظة النبطية، وذلك بقدر ما تسمح القدرة الإنتاجية المتوفرة.

وأضافت انه بناء على ما تقدم، عادت التغذية الكهربائية الى طبيعتها في المناطق التي تتغذى من محطات التحويل الرئيسية في النبطية والمصيلح وصيدا.