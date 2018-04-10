قرار اتخذته إدارة إحدى المدارس الكبرى.. وأبلغته الى الاهالي!

قرار جديد ينتظر اهالي الطلاب في المدارس الخاصة، هو منع تسجيل ابناء الذين يرفضون دفع اي زيادة على الاقساط المدرسية، اذ اشارت مصادر تربوية متابعة لـ”المركزية” الى ان العام الدراسي المقبل سيشهد تغييرات كبيرة نتيجة اقرار الدرجات الست المحقة لاساتذة التعليم الخاص أسوة بالتعليم الرسمي، مع اتخاذ ادارة احدى المدارس الكبرى قرارا نافذا أبلغته الى اهالي الطلاب ومفاده ان اي تعنّت من قبل الاهالي برفض دفع اي زيادة على الاقساط من المؤكد انه سيؤدي الى عدم السماح بتسجيل ابنائهم في المدرسة العام المقبل.

القرار أثار ردة فعل سلبية عند الاهالي الذي عبروا عن امتعاضهم من قرار مجحف بحق مستقبل اولادهم الدراسي، كما أعلنت المصادر ان الاهالي لن يتحمّلوا عبء الدرجات الست، عبر زيادة الاقساط.

ولفتت الى ان ادارات بعض المدارس لا تقيم اي اعتبار للاهالي الذين تعاقبوا على مر السنوات على تسجيل ابنائهم في مدارس اقساطها باهظة، طمعا في تعليم افضل، موضحة ان الازمة ستستمر خصوصا مع ما يمرّ به البلد من أوضاع اقتصادية صعبة وظروف مادية لا نُحسد عليها.

وأشارت الى ان اي هذا القرار وغيره من القرارات المشابهة يحتاج الى مزيد من التأني، والى تشاور بين الاهالي والادارات منعا لتفاقم الامر.

واعتبرت ان ايّ تطوّر سلبي في هذا الموضوع لن يثنينا عن النزول الى الشارع.