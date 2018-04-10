ماذا يحصل لو توفي أحد المرشحين قبل إجراء الانتخابات؟

كشفت مديرة عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس عن أنه في حال توفي أحد المرشحين للإنتخابات النيابية قبل موعد إجراء الانتخابات في 6 أيار فإن الآلية في القانون الجديد وفق المادة 53 من القانون رقم 44 الصادر عام 2017 تطرقت إلى هذه الحالة ونصت على أنه يحق للائحة المرشح عليها ترشيح شخص آخر مكان المتوفي قبل 10 أيام من موعد إجراء الانتخابات. وأشارت يونس في حدث تلفزيوني إلى أن اللائحة التي يتوفى عنها المرشح هي فقط المخولة الترشيح وليس أي لائحة أخرى.

وفي حال توفي المرشح قبل 48 ساعة أو أيام قليلة من الانتخابات، أجابت يونس أن القانون الجديد لم يتطرق إلى هكذا حالة مستبعدة ترشيح أي شخص أخر عازية ذلك لعدم تمكن الوزارة من التمكن من طبع لوائح جديدة خصوصا أن هناك مغتربين سيقترعون قبل موعد 6 أيار.

وأعلنت أنه في “حال لم يفز أي مرشح عن هذا المقعد بالذات عندها ستجري انتخابات فرعية بعد الانتهاء من الانتخابات لملء المركز الشاغر.

NBN