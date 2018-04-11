بالأرقام.. حركة المطار تحقق أرقامًا ملحوظة وهذا عدد المسافرين!

حققت حركة المطار ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفصل الأول من العام الحالي، ان على صعيد الركاب الوافدين والمغادرين الذين ازداد عددهم بما يقارب 14 بالمئة او على صعيد الرحلات الجوية التي ارتفعت بدورها بنسبة 2,29 بالمئة.

وبحسب احصاءات المطار الرسمية، فقد بلغ مجموع الركاب خلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام مليون و728 ألفا و949 راكبا في مقابل مليون و520 ألفا و248 راكبا في نفس الفترة من العام السابق 2017.

وبحسب هذه الاحصاءات، فقد توزعت الحركة منذ مطلع كانون الثاني وحتى نهاية اذار الماضي، على الشكل الآتي:

المسافرون

فقد سجل مجموع الركاب خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي مليون و728 ألفا و949 راكبا (بزيادة 13,73 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2017)، اذ ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 13,97 بالمئة وبلغ 840 الفا و170 راكبا كذلك ارتفع عدد المغادرين بنسبة 13,51 بالمئة وسجل 887 ألفا و912 راكبا . كما ارتفع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 4,33 بالمئة وسجل 867 راكبا.

الطائرات التجارية

بلغ مجموع الرحلات التجارية لشركات الطيران الوطنية والعربية والاجنبية العاملة في المطار خلال فترة الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 14354 رحلة (بزيادة 2,29 بالمئة) منها 7153 رحلة اقلاع من لبنان (نسبة الزيادة 2,36 بالمئة). اما رحلات العبور والترانزيت فتراجعت بنسبة 15,25 بالمئة وسجلت 50 رحلة.

الطائرات الخاصة

تراجعت حركة الطائرات الخاصة من والى لبنان خلال فترة الاشهر الثلاثة الماضية، وبلغ مجموع رحلاتها 1114 رحلة (بتراجع 8,31 بالمئة)، اذ تراجع عدد الرحلات الخاصة القادمة الى لبنان بنسبة 4,41 بالمئة وبلغ 520 رحلة، كما تراجع عدد الرحلات الخاصة المغادرة بنسبة 4,93 بالمئة وبلغ 521 رحلة اما رحلات العبور فاقتصرت على 73 رحلة (بتراجع 40,65 بالمئة).

حركة نقل البضائع

بلغ مجموع حجم البضائع المنقولة جوا 22040 طنا بزيادة نسبتها 18,33 بالمئة منها 14578 طنا من البضائع المستوردة (بزيادة 11,12 بالمئة) و7462 طنا من البضائع المصدرة (بزيادة 35,5 بالمئة).

حركة البريد

بلغ حجم البريد المنقول جوا خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 182,13 طنا بزيادة 20,46 بالمئة) منه 145 طنا من البريد الوارد (بارتفاع 22,45 بالمئة) و36,8 طنا من البريد الصادر (بزيادة 13,23 بالمئة).

يذكر ان مجموع الركاب في المطار خلال شهر اذار الفائت، ارتفع بنسبة 20,79 بالمئة عن آذار 2017، مسجلا 626 ألفا و207 ركاب حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 16,34 بالمئة وبلغ 313 الفا و360 راكبا كما ارتفع عدد المغادرين بنسبة 25,59 بالمئة وسجل 312 ألفا و513 راكبا.