تعديل مسار طيران الشرق الأوسط بعد التحذيرات الأوروبية بشأن سوريا

عقد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس اجتماعات عدة اليوم في مكتبه.

كما التقى بعد الظهر رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت وفريقا فنيا من الشركة والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين ووفدا من مديرية الطيران.

وأفاد بيان وزعه مكتب الوزير فنيانوس “أن المجتمعين تناولوا تحذير الوكالة الاوروبية للسلامة الجوية شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال ال72 ساعة، لأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة”.

وقال فينيانوس: “بعد التداول بما جرى، تم اتخاذ إجراء احترازي بتعديل خطوط مسار الطيران حتى منتصف ليل الجمعة، حفاظا على حركة الملاحة الجوية، احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة”.

واشار البيان الى ان “الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية دعت شركات الطيران الى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال ال72 ساعة، وهناك احتمال لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة. وشمل بيان الوكالة المنطقة التي تغطي المجال الجوي القبرصي والمياه المحيطة بها. ولذلك، قررت وزارة الاشغال كإجراء احترازي تعديل بعض المسارات الجوية حتى مساء يوم الجمعة، حفاظا على حركة الملاحة الجوية”.