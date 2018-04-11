مفاجآت الربيع مستمرّة.. والطقس سيشتعل نهاية الأسبوع

أفاد الأب إيلي خنيصر، المختص بالأحوال الجوية أنّ طقسًا ربيعيًا دافئًا يسيطر على الشرق الأوسط.

وفيما يلي نشرة الطقس في لبنان ليوم الخميس:

تنحرف الموجة الباردة نحو الشرق ونحو وسط وجنوب شبه الجزيرة العربية، ويستقر الطقس في المنطقة لفترة زمنية طويلة يشهد خلالها الحوض الشرقي للبحر المتوسط ارتفاعاً بدرجات الحرارة مع غبار في الأجواء، بينما يبقى وضع الأمطار والسيول وتساقط البرَد على حاله في وسط المملكة السعودية وجنوبها الأمر الذي يُحافظ على الطقس المعتدل في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن.

ولفت خنيصر الى أنّ الطقس يوم الخميس سيكون مشمسًا وقليل الغيوم، وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي وتسجّل:

على الساحل 23 نهاراً و 16 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و8 ليلاً

في البقاع: 20 نهاراً و7 درجات ليلاً.

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 15 الى 25 كلم في الساعة.

الرطوبة: 55%

الضغط الجوّي: 1013hpa.

مزيد من الحرارة المرتفعة، لتبلغ ذروتها في نهاية الأسبوع: 26 الى 27 درجة.