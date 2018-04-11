“مياه لبنان الجنوبي”: لاستفادة المتخلفين عن تسديد الرسوم من نظام التقسيط

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان أنّه “أصبح بإمكان جميع المواطنين المشتركين بالمياه المتخلفين عن تسديد الرسوم المتوجبة عليهم، الاستفادة من نظام تقسيط المتأخرات المتوجبة عليهم عن الاعوام 2017 وما قبل ودعتهم الى المبادرة فورا للتقدم بطلبات تقسيط المبالغ المتوجبة عليهم قبل 31/12/2018، وذلك للاستفادة من نظام تقسيط هذه الرسوم على دفعات قد تصل الى /36/ قسطا على ثلاث سنوات متتالية تحت طائلة اتخاذ التدابير النظامية والقانونية في حقهم ومنها الاحالة الى النيابة العامة المالية لتحصيل الرسوم”.

وأعلنت انه للاستعلام يمكن الاتصال على الرقم 1758 (مركز خدمة الزبائن).