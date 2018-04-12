استعدوا لويك اند حار.. الحرارة فوق معدلاتها الموسمية!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، صافيا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة وخصوصا على الجبال وفي الداخل، وبداية انخفاض في نسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع يوم غد الجمعة، صاف مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وبداية انخفاض بنسبة الرطوبة. أما السبت فيكون صافيا اجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

– الحرارة المتوقعة على الساحل من 15 الى 26 درجة، في الجبال من 10 درجات الى 22 درجة، في الأرز 5 درجات الى 15 درجة وفي الداخل من 10 درجات الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س

– الانقشاع: متوسط، يسوء صباحا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.

– البحر معتدل، حرارة سطح الماء: 24°م.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.