بالفيديو.. اطلاق نار وجرحى باشكال بين مناصري “المستقبل” والقوى الأمنية في البيال

وقع إشكال في منطقة البيال في بيروت بين القوى الأمنية ومناصرين من “تيار المستقبل” الذي كان يقيم مهرجاناً في المحلة.

وتخلل الاشكال اطلاق نار أدّى إلى سقوط 4 جرحى، نقلوا إلى مستشفى المقاصد. وعُلم أن اصابة أحدهم خطرة وهو آل كرونبي.

ولاحقاً صدر عن “تيار المستقبل” ما يلي: “وقع إشكال بين عدد من الشبان الذين قدموا على دراجات نارية للمشاركة في احتفال أهل الوفاء في بيروت بالبيال، وبين عناصر من حاجز أمني مولج بحماية الوافدين للإحتفال، ما أدّى إلى إصابة 3 أشخاص تمّ نقلهم الى مستشفى المقاصد”.

وتابع البيان إنّ “تيار المستقبل إذ يبدي أسفه لما حصل، ينوه بالدور الذي تضطلع به القوى الأمنية في تأمين سلامة المواطنين والمناسبات ذات الطابع السياسي والشعبي، ويدعو القيادات المختصة إلى فتح تحقيق شفاف في الإشكال لتحديد المسؤوليات، ويتوجه بالإعتذار من جمهوره عمّا حصل، مؤكّداً أنّ سلامتهم فوق أيّ اعتبار، وأنّه سيتابع المصابين حتى تأمين الشفاء العاجل لهم”.

إشكال بين مناصري تيار المستقبل والقوى الأمنية في محيط البيال إشكال بين مناصري تيار المستقبل والقوى الأمنية في محيط البيال.. وسقوط عدد من الجرحى نقلوا إلى مستشقى المقاصد للمعالجة Publiée par ‎بديع‎ sur jeudi 12 avril 2018

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