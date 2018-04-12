ترك شارل أيوب رهن التحقيق.. وهذا ما قاله

قررت النيابة العامة ترك رئيس تحرير صحيفة “الديار” شارل أيوب رهن التحقيق وإخراجه من التوقيف الإحتياطي نظراً لوضعه الصحي، وذلك بعد موافقة المرشح عن المقعد الماروني في دائرة المتن الشمالي سركيس سركيس.

ولدى تركه، نفى أيوب لـ”LBCI” أن يكون قد تمّ التحقيق معه بدعاوى أخرى خارج إطار مسألة “التشك من دون رصيد”، وأعلن لن يتنازل عن حقّه، وسيتقدّم بدعوى بـ”تزوير التشيك”، لافتاً إلى أنّ “القضاء هو الذي يقرّر”. وتوجه أيوب لوزير العدل قائلاً: “أنا حضرت عند القاضي عون مراراً بينما سركيس سركيس لم يحضر مرّة واحدة”.