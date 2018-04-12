لبناني يلفّق تهمة بحقِّ ابنه وشقيق زوجته.. و”الجنايات” تصدر حُكمها!

أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق بيطار أصدرت حكماً قضى بسجن اللبناني “خ.د” مدة 4 أشهر وذلك بجرم تلفيق تهمة بحقِّ ابنه البكر وشقيق زوجته لكشف مكان إقامة عائلته بصورة غير شرعية في تركيا وإعادتهم إلى لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وفي تفاصيل الملف أنَّ زوجة المتهم “ل.أ.” (كردية تحمل الجنسيتين التركية واللبنانية) غادرت الأراضي اللبنانية مع أولادها الأربعة في تموز من العام 2006 براً عبر الأراضي السورية من دون علم الزوج الذي اتصل بالسفارة التركية في بيروت وأبلغ أحد المسؤولين فيها عن معلومات تفيد بأنّ “س.أ.” (شقيق زوجته وهو كردي يحمل الجنسية التركية) و”خ.د.” (ابن المتهم البكر كونه لبناني) المقيمين في منطقة السراي في اسطنبول ينويان القيام بتفجير كنيسة في اسطنبول، فطلب منه مسؤول السفارة التقدم بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية كونه لبنان وهذا ما تم.

محكمة الجنايات اتهمت “خ.د” بتقديم إخبار إلى السلطات بحقِّ أشخاص يعرف براءتهم ما تسبَّب بتحقيق قضائي بعد اختلاق أدلّة مادية لجريمة لم تقترف لكنّها ارتأت تخفيف الحكم مكتفية بمدة توقيفه وتغريمه مبلغ 100 ألف ل.ل نظراً للدافع الإنساني وراء فعلته (استعادة أولاده).