ليلة حامية بين أنصار جنبلاط ووهاب… خطف وإطلاق نار

ليلة حامية عاشها قضاء الشوف بعدما وصلت الاشكالات الانتخابية اليه على خلفية التعدي على صور للمرشحين.

وفي التفاصيل التي حصل عليها “ليبانون ديبايت” انّ اشكالات متفرقة حصلت في وقت متأخر من الليل بين انصار الوزير السابق وئام وهاب وانصار الحزب التقدمي الاشتراكي.

وأشارت المعلومات إلى أنّ أنصار وهاب أوقفوا أحد الشبان القاصرين بسبب قيامه بنزع صور الوزير السابق قبل أن يطلقوا سراحه بعد ساعتين، وسجلت اكثر من عملية اطلاق نار على صور لوهاب وآخرين في منطقة المناصف.

الاحداث المتنقلة دفعت برئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس التوحيد وئام وهاب الى محاولة احتواء الاوضاع المتوترة عبر تويتر وقال جنبلاط “في مناسبة الوضع الاقليمي المتدهور اشجب قيام شباب الحزب او المناصرين بالتعدي على صور المنافسين ايا كانوا .اننا نساعدهم مجانا .اتركوهم وتجاهلوهم .وحده الصوت التفضيلي يقرر”. من جهته، طالب وهاب ‏”جميع الرفاق والأهل في قرى المناصف تهدئة الأمور وعدم التخاصم أو التصادم من أجل صورة فكل المقاعد النيابية لا توازي نقطة دم”.

ليبانون ديبايت