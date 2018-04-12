ما حقيقة تحذير الرعايا الروس في لبنان

نفى السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين ما أشيع عن تحذير أصدرته السفارة الروسية حول الطلب من رعاياها منع التجوّل في بعض المناطق اللبنانيّة، توازيًا مع التوتر الحاصل في سوريا.

وأسف في اتصال مع “لبنان 24” لهذه الفبركات، مشيرًا إلى أنّ ما جرى التداول به لا أساس له من الصحة.

وشدد على أنّ “الدوام في السفارة لا يزال على حاله ولم نطلب شيئًا من الرعايا الروس، فالكل يمارس حياته كالمعتاد”، واضعًا كل ما صدر في إطار “الشائعات التي لن تغير في موقفنا أو تقييمنا للوضع”.

كما أشار الى أنّ بيانًا سيصدر على موقع السفارة بعد قليل يدحض ما نسب لهم.

وكان سفير روسيا قال في تصريحات صحافية “إن أي صاروخ أميركي يطلق على سوريا سوف يُسقط، وسوف تُستهدف مواقع إطلاقه”، ما أثار جدلاً واسعًا وردود أفعال كثيرة.

المصدر: لبنان24