مخاوف من حرب إقليمية.. وسفراء غربيون يلغون جولاتهم بلبنان

تحت عنوان “سفراء غربيون يلغون جولاتهم في المناطق ويفرملون مشاريع” كتب فادي عيد في صحيفة “الديار”: “يعيش لبنان والمنطقة اليوم حالة قلق ومخاوف وهواجس من حصول حرب إقليمية ـ دولية لن يكون لبنان بمنأى عنها، وهذا الأمر بدأ يتسرّب للمسؤولين اللبنانيين من خلال التقارير الديبلوماسية عبر بعض سفراء الدول الكبرى الذين لا يخفون قلقهم من دقة الوضع، وبالتالي، اندلاع حرب في المنطقة قد تصل شظاياها إلى لبنان، وتحديداً على الحدود اللبنانية ـ السورية، وفي عمق البقاع.

هذه الأجواء تشير إليها مصادر سياسية مواكبة للتطورات الراهنة، وتعزو أجواء الإحتقان الإقليمي واحتدام الخطاب التصعيدي، إلى جملة معطيات ومعلومات، إذ بداية لا بد من التوقف أولاً أمام التغييرات التي حصلت في الإدارة الأميركية من خلال إبعاد وزير الخارجية ريكس تيليرسون، وتعيين مدير الإستخبارات الأميركية مكانه، ومن ثم تعيين المتشدّد تجاه سوريا وإيران و”حزب الله” مستشاراً للأمن القومي، كذلك إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إلغاء الإتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصولاً إلى اتهام النظام السوري باستعمال السلاح الكيماوي، مما يذكّر بما جرى مع العراق في هذا السياق.

وبالتالي، تكشف المصادر نفسها، عن توجّهات أميركية إلى فرملة بعض التحالفات في المنطقة أو عودة النظام السوري إلى التقاط أنفاسه، إذ كانت هناك أجواء عن تقارب أردني ـ سوري، ومصري ـ سوري. تالياً فإن الإدارة الأميركية، ووفق ما يكشفه بعض الديبلوماسيين، حدّت من حركة سفرائها في المنطقة، ولا سيما في لبنان، ومردّ ذلك إلى الأوضاع الأمنية، ومن ثم إلغاء الجولات التي كان يقوم بها السفراء الغربيون المعتمدون في لبنان على بعض المناطق اللبنانية، إضافة إلى فرملة مشاريع كانت موضع التنفيذ في بعض المدن والبلدات اللبنانية”.