إشكال مسلح في البربير والمرشح الزهيري محاصر

وقع إشكال مسلح في منطقة البربير– حي العرب، بين مجموعة من الشبان، ومرافقي المرشح للإنتخابات النيابية رجا الزهيري.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي حصل عليها “لبنان24″، قيام عدد من الشبان بالهجوم على المنزل الذي تواجد فيه الزهيري خلال قيامه بزيارة إنتخابية. وقد عمد بعض الشبان إلى رمي الحجارة على المبنى الذي يتواجد به الزهيري، ترافق ذلك مع إطلاق نارٍ كثيف.

إلى ذلك، إنتشر تسجيل صوتي للزهيري يقول فيه بأنه “محاصر مع مرافقيه بمنزل محمد خي القاضي بحي العرب”.

هذا وأعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عبر حسابه على “تويتر”، أنَّ “يتابع مع قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، إشكال الطريق الجديدة”، مؤكداً أنَّ “الأمن خط أحمر على المرشحين ومرافقيهم”.

وقال: “لا أحد فوق القانون، لا المرشحين ولا مرافقيهم”.

المصدر: لبنان24