الكهرباء ستنقطع في هذه المناطق السبت والأحد..

تعلن مؤسسة كهرباء لبنان عن عزل خط كسارة- دير نبوح 220 ك.ف. وخط بعلبك- اللبوة- الهرمل 66 ك.ف. يومي السبت والأحد الواقع فيهما 14 و15/4/2018 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الخامسة بعد الظهر، وذلك من اجل ربط محطة بعلبك الرئيسية الجديدة بشبكة التوتر العالي.

وبالتالي، ستنقطع التغذية بالتيار الكهربائي طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من محطات التحويل الرئيسية في بعلبك واللبوة والهرمل، إضافة الى انخفاض التغذية في المناطق التي تتغذى من محطات كسارة، بدنايل، جب جنين وعنجر.