الى البحر درّ.. في هذ اليوم: الحرارة الى ارتفاع اضافي

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً مشمس مع انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

السبت: مشمس مع انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة.

الأحد: قليل الغيوم إجمالا وارتفاع نسبة الرطوبة وتكون ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 28 درجة، فوق الجبال من 12 الى 21 درجة، في الارز من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 80 %.

-حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء 24 درجة.

-الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:09 ساعة غروب الشمس: 19:09