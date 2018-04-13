طقس ربيعي بامتياز حتى 20 نيسان.. والحرارة إلى ارتفاع

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الموجة الباردة التي ضربت لبنان وسوريا وفلسطين انحرفت نحو العراق ودول الخليج وحلّت مكانها كتلة دافئة تتمدّد من الجزائر ومصر نحو المتوسط واليونان وتركيا وقبرص وسيبدأ تأثيرها على لبنان اعتباراً من ظهر يوم السبت بحيث يشهد لبنان والجوار ارتفاعاً تدريجياً بدرجات الحرارة.

هذا ويستمر الطقس العاصف والممطر في المملكة السعودية التي تعاني من تساقط البرد وارتفاع منسوب المياه وبسبب السيول الجارفة والفيضانات الناتجة عن تراكم السحب الركامية والرعدية ما ادى الى جرف قطعان الماشية والسيارات.

طقس يوم السبت، مشمس قليل الغيوم

الحرارة على الساحل: 24 نهاراً و 17 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 19 نهاراً و 10 ليلاً

في البقاع: 22 نهاراً الى 23 وتنخفض ليلاً الى 12 درجة.

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 15 كم في الساعة تشتد في الشمال بعد الظهر لتصل الى 35 كم في الساعة.

الرطوبة بين 40 و 65%

الضغط الجوّي: 1013hpa