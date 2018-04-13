علاء بيطار قضى صعقاً بالتيار الكهربائي.. هذه التفاصيل

ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّ “الشاب علاء بيطار ابن بلدة حبوش قضى صعقاً بالتيار الكهربائي أثناء عمله على صب الباطون في ورشة بناء تابعة للمواطن أمين قانصو في بلدة كفررمان. وفي التفاصيل أنّه وأثناء عمل بيطار (38 عاماً) على صبّ الباطون في منزل قانصو ضربت “مضخة الآلية” بالتوتر العالي، ما أدّى إلى صعقه بالتيار الكهربائي، وهو يعمل لدى شركَة الاخرس للباطون الجاهز. وقد عملت عناصر من الصليب الأحمر على نقله إلى المستشفى ولكنّه سرعان ما فارق الحياة”.