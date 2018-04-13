عندما “يفضح” الهواء سعادة النائب!

أثار تصريح لعضو تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب نعمة الله أبي نصر الجدل على مواقع التّواصل الاجتماعي، حين تحدّث أبي نصر عن ولاء “حزب الله”، وما إذا كان للوطن أم لسوريا وإيران؟

وفي مقطع من مقابلة عبر إذاعة “Frame FM” مع الإعلامية جويس عقيقي سأل أبي نصر إن كان هناك ولاء للوطن أم لسوريا، لتقاطعه عقيقي، قائلة: “لحظة يعني أنت عم تقول اليوم إنّ السيّد حسن نصرالله و”حزب الله” ولاؤهما لسوريا ولإيران وليس للبنان صح؟”.

فردَّ أبي نصر: “بتشكّي أنتِ بهالموضوع؟”، فقالت عقيقي: “لا عم إسألك أنت عم تقول شي هو ليس خطاب “التيار الوطني الحر” ولا خطاب رئيسه”.

فسأل أبي نصر: “نحنا عالهوا؟”، لتجيبه عقيقي: “نحنا عالهوا”، فاستغرب أبي نصر وقال: “عم تحكي جد؟”.

ثمّ تابع: “رح قلّك شغلة، في ولاء لوطن أو لا؟”، فردّت عقيقي: “في ولاء لوطن”، فتابع أبي نصر: “لو كان في فعلاً ولاء لوطن ما كانت سياسة بعض الناس بتجي مستوحاة من الخارج”.

بعد هيدا التسجيل ترقبوا الخبر الآتي "نعمة أبي نصر مهكر" Publiée par Nissrine Merheb sur vendredi 13 avril 2018