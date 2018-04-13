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قاتلة ابنتها في عكار تعترف بالجريمة.. وهذه التفاصيل الجديدة!

منذ 1 دقيقة
وكالات
شريط مسرح جريمة

أقدمت المدعوة “رقية ع.” عند حوالي الساعة الواحدة فجرًا في محلة جبل المنصورة- مشتى حسن، على طعن ابنتها عائشة بسكين في رقبتها ما ادى الى وفاتها على الفور، كما حاولت ذبح ابنتها الثانية سارة، فجرحتها في رقبتها لكنها تمكنت من الفرار من يد امها.

وتم نقلها بواسطة الصليب الاحمر الى مستشفى سيدة السلام في القبيات للمعالجة وحالتها الصحية باتت مستقرة.

واشارت “الوكالة الوطنية للإعلام” الى ان الوالدة اعترفت بقتل ابنتها وسلمت نفسها للاجهزة الامنية، وهي تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية وحاولت الانتحار سابقا.