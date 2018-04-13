لحاملي الأسلحة في لبنان.. إليكم هذا القرار من وزير الدفاع!

أصدر وزير الدفاع يعقوب الصراف قرارًا حمل الرقم 593/و د، قضى بتجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية وجاء فيه:

“المادة الاولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية اعتبارا من 12/4/2018 الساعة 00:18 لغاية 12/5/2018 ضمنا.

المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه:

أ- تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية.

ب- تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

ج- تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الاجنبية.

د- تراخيص حمل الاسلحة الممغنطة.

المادة الثالثة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها لأشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الاعلام”.