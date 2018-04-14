“الخطوط الكويتية” تُعيد تسيير رحلاتها من وإلى بيروت

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن إعادة تشغيل رحلاتها المعتادة، من وإلى بيروت، اعتباراً من يوم غد الأحد “وذلك بعد زوال أسباب توقف التشغيل”.

وتمنت “الكويتية” من الركاب “متابعة حجوزاتهم مع مكاتب الكويتية، أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال على رقم 171”.