برّي يعلّق على الضربات على سوريا

علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على “العدوان الثلاثي الذي استهدف سوريا فجر اليوم” عبر فيسبوك بالقول: “رحم الله الجواهري عندما قال دِمَشْقُ صَبراً على البَلْوى…وعندَ أَعْوادِكِ الخَضْراءِ بَهْجَتُها كالسِّنْدِيانَةِ مهما سَّاقَطَتْ ورَقا”.

وتعرضت سوريا فجر اليوم السبت 14 نيسان إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأميركية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.