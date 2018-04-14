بعد شهرين… طريق المطار لن يبقى على حاله

“ليبانون ديبايت” – كريستل خليل:

أزمة طريق المطار القديم التابع عقارياً لبلدية برج البراجنة الذي يؤدي الى مطار رفيق الحريري الدولي ليست بعيدة عن مشاكل البنى التحتية والطرقات في مختلف أرجاء البلاد. انما هذه الكيلومترات التسع المعبّدة بكل أنواع واشكال الفوضى من المفترض ان تكون واجهة بيروت الراقية والحضارية، اذ انها أول طريق يسلكها الوافدون الى لبنان ويعلق فيها المسافرون ساعات قبل الوصول إلى رحلاتهم.

واللافت، ان مشاكل السير المزمنة على هذا الطريق ليست بسبب عدد السيارات فقط بل هناك أسباب عدة يتحمل مسؤوليتها أكثر من جهة معنية وأكثر من بلدية، بدء من اكتظاظ الأكشاك على جانب الطريق، مرورا بغياب جسر للمشاة وصولا الى توقف سيارات الأجرة على الطريق العام لانتظار الزبائن غير آبهين لتعطيل حركة السير. الأمر الذي يستوجب معالجة سريعة تخفف عن قاصدي ذلك الطريق المعاناة اليومية.

في هذا الصدد، أشار رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور في حديث لـ”ليبانون ديبايت” الى ان البلدية تتحمّل مسؤولية الاهمال الحاصل والمخالفات على هذا الطريق تحديدا، لأن الخطط التي تم تنفيذها سابقا لم تنجح 100% ولم تستمر إلا لفترة قصيرة. وساهمت الانذارات التي وجهناها للمخالفين وتحويل قسم منهم الى النيابات العامة ونشر قوى مسلحة في المنطقة بنجاح الخطة في بداياتها قبل افشالها جراء التدخلات السياسية وغيرها التي حالت دون متابعة للموضوع.

وأوضح انه عند إطلاق حملة نظافة ضمن مشروع “ضاحيتي” من قبل اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية جرى تنظيف وازالة كافة أشكال الفوضى في المنطقة بما فيها على طريق المطار. “لكن تكمن المفارقة في اننا لم نستطع كبلدية المتابعة بإجراءاتنا المتخذة على المخالفات ومرتكبيها على هذا الطريق بسبب عدم مؤازرة القوى الامنية للحملة، أضف الى المحسوبيات والوساطات التي عمل المرتكبين على استخدامها لإعادة فرض فوضاهم.

وعد منصور ان الحل سيكون في القريب العاجل وفي فترة أقل من شهرين. وتحدّث عن اجتماعات مكثفة في هذا الخصوص وفض عروض واجراء مناقصات ليستقر القرار على مشروع لتحسين الشارع الممتد من مستشفى الرسول الأعظم حتى الكوكودي، وازالة المخالفات والعوائق والاكسبرسات والسيارات المتوقفة في الأملاك العامة، والتعديات على الأرصفة، والخيم والبسطات عبر تخصيص مبلغ 850 مليون ليرة لبنانية حتى يتحوّل طريق المطار الى شارع نموذجي.

وأكد انه “لا يمكن للبلدية ان ترضى بحال الطريق كما هو اليوم، نعمل على المشروع المقبل بمؤازرة اتحاد البلديات والقوى الأمنية لتحدّي الواقع الذي فرضته بعض المحسوبيات على امتداد الشارع. ومن واجبنا تأهيل كافة الطرقات والحفاظ على نظافة وترتيب ورقي الشوارع خصوصا طريق المطار الذي يعكس صورة لبنان”.

وشدد على ان “هذه المرة سيتشارك موظفو بلدية برج البراجنة وشرطة اتحاد البلديات والقوى الأمنية، لتنفيذ الخطة وفرضها على الجميع بالتساوي”. وقال “لن يبقى شيء على حاله، وفي القريب العاجل ستحصل تغييرات جذرية على طريق المطار”.