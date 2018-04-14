“صيفية بعزّ نيسان”.. هذه مفاجآت الطقس

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني، أن يكون الطقس مشمسًا إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: مشمس إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

غدًا الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم بدون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة وتكون ضباب محلي على المرتفعات. الإثنين: مشمس الى قليل الغيوم ورياح ناشطة احيانا بدون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب محلي على المرتفعات صباحا.

– الحرارة على الساحل من 15 الى 27 درجة، فوق الجبال من 12 الى 24 درجة، في الارز من 7 درجة الى 17 درجة، في الداخل من 10 درجة الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75%.

– حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 24 °م.

– الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 09:06 ساعة غروب الشمس: 09:19