في خلدة… توقيف شبكة دعارة وختم مسبح بالشمع الإحمر

بناءً على معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، تمكّن عناصره بتاريخ 13/4/2018، من توقيف شبكة دعارة يعمل أعضاؤها على اصطياد الزبائن من الطريق العام في محلّة خلدة وإدخالهم إلى أحد المسابح في المحلّة، وهي مؤلفة من /6/ فتيات، وهنّ:

م. ش. (مواليد عام 1988، سورية)

س. ع. (مواليد عام 1981، مكتومة القيد)

أ. س. (مواليد عام 1969، لبنانية)

م. ه. (عمرها حوالي /30/ عاماً، سورية الجنسية حسب أقوالها)

ل. ح. (مواليد عام 1988، مكتومة القيد)

ج. ص. (مواليد عام 1989، سورية)

وأشارت المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة في بلاغ لها إلى أنّه تمّ ختم المسبح بالشمع الأحمر، وأحيلت الموقوفات إلى القضاء المختص، بناءً على إشارته.