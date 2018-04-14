كتل حارة نحو لبنان: طقس صيفي الأسبوع المقبل.. لكن ماذا بعد 20 نيسان؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” إلى ان درجات الحرارة ارتفعت في الشرق الأوسط بعدما انحرفت الكتل الباردة نحو العراق وشبه الجزيرة العربية، ومن المنتظر ان تصل الموجة الحارة من ليبيا ومصر نحو اليونان وتركيا مطلع الأسبوع المقبل ولبنان اعتباراً من يوم الثلاثاء فنشهد طقساً يميل الى الصيف بخاصة في البقاع.

طقس لبنان ليوم الأحد، مشمس ودافئ، ربيعي بامتياز.

تستقر درجات الحرارة على الشمل التالي:

الساحل: 23/24 نهاراً و 17 ليلاً

الجبال 1200 متر: 19 نهاراً و 12 ليلاً

البقاع: 22 نهاراً و 11 ليلاً

الرطوبة في البقاع: 40%

الرطوبة على الساحل: 60%

الرياح: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 20 كلم في الساعة.

للمرة الثالثة، تضرب الكتلة القطبية دول المغرب وتقسم افريقيا الشمالية الى قسمين:القسم الغربي ممطر ومثلج والقسم الشرقي ناشف وحار.

بينما يستمر تساقط الأمطار الطوفانية في وسط المملكة السعودية مصحوبا بالبرَد ما يسبب بتشكل السيول البردية في الصحراء.

ومن المنتظر ان تصل الكتل الباردة التي تضرب المغرب الى لبنان بعد 20 نيسان فتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وبمعدل 7 درجات مئوية.