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الحرارة فوق معدلاتها.. وتحذير من الضباب صباحاً

منذ 1 دقيقة
وكالات

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني ان يكون الطقس غداً الاثنين قليل الغيوم، مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا، مع ارتفاع ملحوظ بنسبة الرطوبة، مما يشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية، وانخفاض محدود بدرجات الحرارة. يتحول مساء الى قليل الغيوم.

يوم غد الإثنين: قليل الغيوم، مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: غائم جزئيا، بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 29 درجة. فوق الجبال من 12 الى 24 درجة. في الارز من 6 الى 16 درجة. في الداخل من 11 الى 27 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء محليا في الفترة الصباحية بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24°م.

– الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 06,09 ساعة غروب الشمس: 19,09.