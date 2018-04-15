هل استخدمت الأجواء اللبنانية في الضربة الثلاثية على سوريا؟

أوضحت مصادر عسكرية لـ”الحياة” إلى ان “حركة العبور بين ​لبنان​ و​سوريا​ على المعابر كانت عادية وبدا كأن الناس أدركوا أن حجم الضربة الأميركية محدود، إضافة إلى أنه لم يسجّل أي تحرّك غير عادي على الحدود جنوبا”..

وعما إذا كانت الصواريخ التي أطلقت على سوريا فجر أمس السبت عبرت الأجواء اللبنانية، قالت المصادر: “إن رادارات الجيش والرادارات في ​مطار بيروت​ لم ترصد أي خرق للمجال الجوي اللبناني فجر أمس”.

وأضافت: “عادة يتم انتظار مدة 48 ساعة لتقويم تداعيات الضربة على لبنان وهناك توقّع بألا يحصل أي شيء. والاقتناع السائد أن لبنان محيّد”.

وأكدت المصادر أن “فريق ​منظمة حظر الأسلحة الكيميائية​ وصل إلى لبنان أول من أمس وغادر أمس السبت إلى سوريا عن ​طريق المصنع​”.