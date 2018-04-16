انهيار جزء من مبنى في برج البراجنة!

أفادت إذاعة “جرس سكوب” بأنّ عائلة مكوّنة من 5 أشخاص نجت من الخطر بعد انهيار جزء من سقف منزلها الذي تقطنه في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي التفاصيل التي نقلتها “جرس سكوب” عن صاحب المنزل حمّاد خليل حيدر فإنَّ الحادثة وقعت قرابة الرابعة والنصف فجراً إذ انهار جزء من سقف غرفة الجلوس، موضحاً أنّ أحد أبنائه أصيب برضوض جراء الحادثة حيث كان نائماً في الغرفة.

ولفت إلى أنّ المنزل يقع ضمن مبنى مؤلّف من 3 طوابق وقد بنى الطابقين الأول والثاني في عام 1955 فيما المنزل الموجود في الطابق الثالث تم بناؤه عام 1982 وقد وجّهت إليه إنذارات عدة في السابق حول الوضع السيّئ للمنزل وقد عمل على رفع جسور وأعمدة حديدية في الغرف والأقسام الاخرى منه لتدعيمه، موضحاً أنّ غرفة الجلوس التي انهار جزء من سقفها لم يتمّ تدعيمها في السابق.

وأشار حيدر إلى أنّ الفرق المختصة والمعنية حضرت إلى المبنى لإجراء التحقيقات والدراسات حول ما جرى، لا سيما وأن المبنى متضرّر.