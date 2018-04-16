من ليبيا ومصر الى لبنان: استعدوا .. الحرارة 30!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” انه تنطلق عاصفة رملية من الجزائر وليبيا تحمل في الأجواء غباراً ورمالاً نحو وسط اوروبا، وموجة من الحر تتمدد من ليبيا ومصر نحو اليونان وتركيا ومن ثمّ الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، هذه المناطق التي تنتظر ارتفاعاً بدرجات الحرارة تلامس 30 درجة بين الأربعاء والخميس قبل ان تعود وتتدنى بمعدل 7 الى 8 درجات بين السبت والأحد حين تصل كتلة باردة من شرق روسيا نحو تركيا واليونان مصحوبة بالأمطار والرعود.

طقس يوم الثلاثاء:

يشهد طقس لبنان والمنطقة ارتفاعاً تدريجياً بدرجات الحرارة بخاصة في البقاع والجنوب وتنخفض نسبة الرطوبة، هذا وتتقلّب الرياح بين ناشطة وضعيفة بين جنوبية شرقية وشمالية غربية، ففي كل الحالات سيكون لبنان محاصراً بالموجات الحارة.

طقس يوم الثلاثاء مشمس وربيعي بامتياز.

الحرارة على الساحل: 27 درجة نهاراً و 18 ليلاً

الحرارة على الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 12 ليلاً

في البقاع: 25 نهاراً و 13 ليلاً

الرطوبة: 35 الى 45%

الضغط الجوي: 1017hpa

ارتفاع بدرجات الحرارة بمعدل 3 درجات ليوم الأربعاء والخميس.