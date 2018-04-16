هذا ما فعله في زفاف والده..

م يكن “عامر” يدرك ان اطلاقه النار ابتهاجا في زفاف والده سيسوقه الى القضاء بتهمة “اطلاق النار في أماكن مأهولة”.

ففي حفل زفاف أقيم في بلدة قب الياس-زحلة، لوالد “عامر” تم اطلاق النار في الهواء. وبموجب التحريات أفاد شهود عيان ان مطلق النار هو نجل العريس.

تم استدعاء “عامر” اليوم امام المحكمة العسكرية فنفى ان يكون قد أطلق النار في حفل زفاف والده لكنه اكد أنه كان موجودا في الحفل، مشيرا الى ان اباه تزوّج بعد وفاة أمّه بأربعة أشهر.

وبسؤاله من قبل رئيس المحكمة العميد حسين عبدالله: “والدك تزوج بعد وفاة والدتك بأربعة أشهر وانت تحضر حفل زفافه وتُطلق النار إبتهاجاً أيضاً؟” فردّ عامر: “أجبرت على حضور الحفل لكنني لم أُطلِق النار”.

الحكم بحقه يصدر الليلة.

لبنان 24