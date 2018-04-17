بالفيديو.. أهالي الموقوفين “ينقضّون” على أحمد الحريري

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر فيه الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، ومن حوله يتجمع أهالي الموقوفين الذي كانوا يعتصمون للمطالبة بالعفو العام عن أبنائهم. وأفيد بأن الأهالي قطعوا طريقاً أمام مطعم كان الحريري يتواجد فيه في منطقة الضم والفرز. وبيّن الفيديو أنّ الأهالي يسجلون اعتراضاً وامتعاضاً كبيرين على “المستقبل” لترك أبنائهم يواجهون مصيرهم، متحدّثين عن عدم الإهتمام بهم وبمدينتهم.

أحمد الحريري "علق" بين أيدي أهالي الموقوفين الاسلاميين أحمد الحريري "علق" بين أيدي أهالي الموقوفين الاسلاميين Publiée par ‎بديع‎ sur mardi 17 avril 2018